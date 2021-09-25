Van’da sağanak yağış: Ev ve iş yerlerini su bastı

Van’da dün gece başlayan sağanak yağış, bazı mahallelerde su taşkınlarına neden oldu. Tuşba merkez ilçesine bağlı Seyantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon Mahalleleri su taşkınlarından etkilendi.

Seyrantepe Mahallesi’nde 20 ev ve 1 iş yeri, İstasyon Mahallesi’nde 3 ev, Altıntepe Mahallesi’nde 2 ev, Beyüzümü Mahallesi’nde 2 ev ve Abdurrahmangazi Mahallesi’nde ise 4 ev olmak üzere toplam 31 ev ve 1 iş yeri zarar gördü.

Su tahliye çalışmaları devam ederken, bazı yapılar ve içerisindeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.