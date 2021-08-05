Van Başkale'de dayanışma sürüyor: Sel mağdurları sorunlarını soL'a anlattı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı köylerde meydana gelen sel felaketinin ardından sel mağduru köylere giden Van Seyit Fehim Arvasi Semtevi gönüllüleri bugün dayanışmayı devam ettirdi.

Dayanışma kolilerini köylülere teslim eden Van Seyit Fehim Arvasi gönüllüleri yaşanan sorunları ve olası çözümleri köylülerle konuştu.

Yaşanan seli ve ardından gelişen süreci soL'a aktaran köylüler, selden sonra insanların üç gün boyunca dışarıda uyuduğunu, AFAD ve görevlilerin üçüncü günün akabinde çadırları teslim ettiğini ifade ettiler.

Köye gelen yardımların adil şekilde dağıtılmadığını ifade eden sel mağdurları, yardımları teslim alan kimi görevlilerin kendi yakınlarına ve akrabalarına bu yardımlardan daha çok verdiğinden, bazı köylülerinse hiç bir yardım alamadığından bahsetti. On İki Dere Mezrası'nda yaklaşık 11 hanenin olduğunu belirten köylüler buraya ilk yardımın TKP Semtevi gönüllüleri tarafından hazırlanan dayanışma kolileri olduğunu söylediler.

Kızılay'ın sadece sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verdiği köylüler, öğle yemeklerinde genelde çorba verildiğini, onun da yetersiz olduğunu ifade etti. Muhtar'a yardım kolilerinin neden adil dağıtılmadığı konusunda görüşmeye gidenlerin ise darp edildiğini söyleyen köylüler, teslim edilen çadırların ise yetersizliğinin altını çizdi. Koronavirüs sürecinde bir çadırda 10-15 kişi kalmak zorunda kalan sel mağdurları için bu tür dayanışma örnekleri hayati önem taşıyor.

Dayanışmayı devam ettireceklerini belirten Van Seyit Fehim Arvasi Semtevi gönüllüleri, ilerleyen günlerde de sağlık ve psikoloji alanında yeni dayanışma başlıkları oluşturacaklarını belirtti.