Van'da okula Erdoğan pankartı astılar: 'Okullar siyasete alet edilemez'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartı Van'da bulunan Mehmetçik Selen Ortaokulu'nun duvarına asıldı. Siyasi parti logosunun de yer aldığı Erdoğan pankartının okula asılmasına Van Eğitim-Sen şubesi tepki gösterdi.

Van Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada "Van'da bugün! Mehmetçik Selen Okulu'nun duvarı. Öğrenciler okuldayken okul duvarının ve camlarının üzerinde siyasi parti logosu olan bir pankartla kapatılması suçtur. Kamuya ait hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını siyasi partilerin propaganda merkezine dönüştürmekten vazgeçin!" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, Van'da 5 Mayıs Cuma (bugün) saat 14'te gerçekleştirilecek mitingde konuşacak.

Van'da bugün! Mehmetçik Selen Okulunun duvarı.

Öğrenciler okuldayken okul duvarının ve camlarının üzerinde siyasi parti logosu olan bir pankartla kapatılması suçtur.Kamuya ait hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını siyasi partilerin propaganda merkezine dönüştürmekten vazgeçin! pic.twitter.com/f6IkCN2fCl — Van Eğitim Sen (@EgitimSenWan) May 5, 2023

'Okullar, seçim büroları değil, siyasete alet edilemez'

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay da olaya tepki gösterdi. Özbay, "Kamu kurumları yasalarımız gereği hiçbir şahsın ya da siyasi partinin/zümrenin fayda sağlayacağı şekilde kullanılamaz! Kimsenin siyasi propagandasına sahne edilemez! Okullar, seçim büroları değil, siyasete alet edilemez" dedi.