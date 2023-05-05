Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan The Economist'e tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere merkezli The Economist dergisinin Türkiye'de yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdığı yazısına tepki gösterdi.

Dergiyi, "küresel güçlerin operasyon aygıtı" olmakla suçlayan Erdoğan, "İç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askerî hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var. İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikâyesi Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik.

Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163’ten 260’a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan’ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya’da, Suriye’de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ’da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkânlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız."