Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
Yurttaşların çığ, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Van'da kar ve çığ uyarısı
Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği ifade ederek çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Haber Merkezi
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
Yurttaşların çığ, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: