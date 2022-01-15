Yatılı dini eğitim ihbarına takipsizlik: İnceleme bile yapılmadı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara'nın cemaat yurdundaki baskılar nedeniyle yaşamına son vermesinin yankıları sürerken Muğla'dan önemli bir ihbar geldi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Muğla Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyesi avukat Mehmet Hasbioğlu Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bir dairede küçük yaşta çocukların yatılı olarak dini eğitime tabi tutulduğunu, çocukların Milli Eğitim Müdürlüğü dışında yatılı olarak bulundurulmalarının yasalara aykırı olduğunu belirti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hasbioğlu ihbar dilekçesinde gereğinin yapılmasını ve şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

İnceleme yapılmadan yanıt verildi

Başsavcılık herhangi bir inceleme araştırma yapmadan Hasbioğlu'nun başvurusunu jet hızıyla kapattı. Hasbioğlu'nun başvurusunun ertesi günü şikayete ilişkin takipsizlik kararı veren savcılığın "herkesin din, inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu" belirtilen kararında şöyle denildi:

"Herkes manevi varlığını koruma ve geliştirme, vicdan dini inanç, kanaat hak ve hürriyetlerine sahtir. Devletin zorunlu olarak verdiği eğitim ve öğretim haricindeki din eğitim ve öğretiminin kişilerin talebine, küçükler açısında ise kanuni temsilcilerin talebine bağlıdır."