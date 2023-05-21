Van'da iki çoban yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde yaylada hayvanları otlatırken üzerlerine yıldırım düşen iki çoban yaralandı. Çobanlardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

Yurttepe Mahallesi Terazin Mezrası'nda çobanlık yapan Selahattin İsaoğlu (22) ile Tacettin Deli (20), yaylada küçükbaş hayvanları otlatırken üzerlerine yıldırım düşmesiyle yaralandı.

DHA'nın haberine göre yaylada bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan durumu ağır olan Selahattin İsaoğlu, ambulans helikopterle bölgeden alınıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer çobanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.