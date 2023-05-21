Konya'da tarım işçisi ailenin minibüsü devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 8 yaralı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan araç devrildi. Şarampole devrilip, sulama kanalı betonuna çarpan minibüsteki Nesibe Büyükçay (50) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüstekilerin tarlada çalışmak için Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen aynı ailenin üyeleri oldukları belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, saat 07.30 sıralarında Bulgurluk Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışmak için Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen Nezir Büyükçay (52) yönetimindeki 63 AAP 153 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi ardından da sulama kanalı betonuna çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücünün eşi Nesibe Büyükçay yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Minibüste sıkışıp, ekiplerce kurtarılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.