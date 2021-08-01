Van'da felaket devam ediyor: Binlerce hayvan öldü, onlarca ev yıkıldı

Başkale'de yaşanan sel felaketi köyleri ağır bir şekilde etkilemeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre şimdiye kadar Esenyamaç köyünde 8 ev tamamen yıkıldı 15 evse kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin görüştüğümüz bir görgü tanığı bölge halkının barınma sorunun yaşadığına dikkat çekti.

Erbakan köyündeyse akşam saatlerinde sel durmuş durumda, ancak köyde büyük miktarda hayvan kayıpları bildirildi.

Kaburgalı köyündeyse yaklaşık bin hayvanın öldüğü bildirilirken Yavuzlar köyünde de tarım arazilerinin tamamen su altında kaldığı öğrenildi.