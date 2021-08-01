Van'da evlerin yıkıldığı mahallede ikinci sel felaketi

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası sel meydana gelmiş ve çok sayıda ev yıkılmıştı. Bir kadın son anda kurtarılmıştı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Esenyamaç Mahallesi'nde bugün devam eden çalışmalar sırasında yağışın tekrar başlaması üzerine ekiplerin çalışması durduruldu.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok ev ve araç su altında kaldı, bazı vatandaşlar evlerinin damına ve yüksek yamaçlara çıkarak selden korunmaya çalıştı.

Belediye Başkanvekili Asım Solak, dün selden dolayı 6 evin yıkıldığını, 30 evin de ağır hasar aldığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Solak bölgede çadır kurulmaya başladığını söyleyerek vatandaşları dere yataklarından uzak durmaya çağırdı.