Van'da eylem yasağı yine uzatıldı

OHAL'in ilan edildiği 21 Temmuz 2016’dan bu yana protesto, yürüyüş ve açık hava toplantılarının yasak olduğu Van'da valilik eylem yasağını yine uzattı.

Van Valiliği bu geceden itibaren 15 gün süreyle eylemlerin yasaklandığını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Van sınırları içinde 15 Kasım'dan geçerli, 29 Kasım tarihi de dahil, 15 gün süre ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."