Nusaybin'deki ev baskınlarında 4 çocuk gözaltına alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen bir soruşturma kapsamında Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi’nde sabah saatlerinde polis birçok eve baskın düzenledi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre özel harekat timlerinin eşliğinde düzenlenen baskında, yaşları 13 ile 17 arasında değişen en az 4 çocuk ile birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İlçede 12 eve yapılan baskınlarda şu ana kadar M.A. (16), F.A. (17), A.A. (15), H.E. (13) isimli çocuklar, Hakan E. (19) isimli bir genç ile isimleri öğrenilemeyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 17 yaşındaki F.A.’nın, 10 gün önce trafik kazası geçirdiği ve ameliyat edildikten sonra tedavisine evinde devam edildiği öğrenildi.



Gözaltına alınanların Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldüğü belirtildi.