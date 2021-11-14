En az üç çocuk fikrinin mucidi kendini üç maaşa bağlamış

'Paralel Milli Eğitim Bakanlığı' olarak nitelendirilen Maarif Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesi olan ve aylık 7 bin 500 TL huzur hakkı alan Ayşen Gürcan’ın kamudaki koltuklarına bir tane daha eklendi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Prof. Dr. Gürcan’ın "proje okul kapsamında" faaliyet gösteren bir imam hatip lisesinde müdürlük yaptığı anlaşıldı.

Erdoğan’ın ilk olarak 2015 yılında dillendirdiği "en az üç çocuk" fikrinin mucidi olarak tanınan Gürcan’ın İstanbul Kadıköy’de bulunan Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki müdürlük görevi akıllara, 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği getirdi.

Hayata geçirildiği 2016 yılında yayımlanan "MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği" ile proje okullara üniversitelerden öğretim elemanlarının görevlendirme yoluyla atanmasına olanak sağlandı. Yönetmelik yayımlandığı tarihte eğitimciler tarafından tepkiyle karşılanmış ve "AKP’li bürokratlar için hazırlandığı" yönünde yorumlar yapılmıştı.

Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Çayan Çalık, “Kamuyu babasının çiftliğine dönüştürenlerden hesap soracağız” diyerek Gürcan’ın üç farklı görevde bulunmasına tepkisini gösterdi.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin iktidarın ihtiyaç duyduğu toplumsal yapının inşası için kullanıldığını savunan Çayan, “Bu yönetmelik her duruma ihtiyaç verecek şekilde hazırlanmış, öğretmen olmayanların idari kadroya atanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesine, okulların piyasa koşullarına göre hizmet vermesine, siyasal iktidarın bizatihi müdahalesine yol açmıştır” dedi.

Ayşen Gürcan’ın, Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür olarak görevlendirilmesinin yönetmeliğe dayandırılmasına yönelik, “Tarafımızca durumu ne yasal ne de meşru kılmaktadır” ifadesini kullanan Çalık, şunları kaydetti:

“Okul müdürlüğüne atanmış kişinin aynı zamanda kamuda başka üst düzey görevleri yürütüyor olmasını sağlayan ilişkiler ağının yetenekle, beceriyle açıklanacak bir tarafı yoktur. AKP’nin dayandığı siyasal, tarikat ittifaklarının gereği olarak aynı kişinin birçok göreve getirilmiş olması, gelinen durumun hiçbir şekilde sürdürülemez olduğunu göstermektedir.”