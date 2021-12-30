Van'da eylem ve etkinlik yasağı

Van Valiliği 30 Aralık 2021'den itibaren 15 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, “İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır” denildi.

Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı 5 yılı aşkın süredir devam ediyor.