Van'da ataması yapılmayan bir öğretmen intihar etti

Harun Titiz ismindeki genç öğretmen bugün Van'da intihar etti. 25 yaşındaki genç öğretmenin bir süredir atanamadığı için sıkıntılar yaşadığı ve buna bağlı nedenlerden dolayı intihar ettiği öne sürüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi mezunu olan öğretmenin uzunca bir süreden beri iş bulamadığı ve atamasının yapılmamasından dolayı sıkıntılar yaşadığı biliniyordu.

Konuya dair HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir insan daha bu iktidarın umutsuzluk, işsizlik ve ayrımcı siyaseti nedeniyle yaşamını yitirdi. Harun Titiz, ataması yapılmayan bir öğretmen... Bugün Van'da yaşamına son verdi." ifadelerine yer verdi.

Harun Titiz'in Van merkez Maraş Caddesinde özel eğitim vermek için bir ofis açtığı ancak burada da işlerinin yolunda gitmediğinden dolayı borçlandığı bilgisine ulaşıldı.