5 imam Gençlik ve Spor Müdürü olarak atandı

Trabzon ve Düzce’den sonra Diyarbakır’da da imamlar, gençlik ve spor müdürü olarak atandı. Müftülük kadrosunda imam ve müezzin olarak görev yapan beş kişi, farklı tarihlerde açıktan atama yoluyla Diyarbakır'daki beş ilçeye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atandı.

Sözcü'nün haberine göre, Bağlar İlçesine Mehmet Masum Ayhan, Sur İlçesine Ferzende Lale, Lice İlçesine Vahap Battal, Kulp İlçesine Ekrem Kaya ve Kocaköy İlçesine ise Mehmet Necat Yiğit'in atandığı öğrenildi. Bu kişilerin belli bir zaman aralığında müftülük kadrosunda görev yaptıktan sonra değişik tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosuna açıktan atamayla geçiş yaptıkları bildirildi.

İlçe müdürlüklerine atandıkları için boşalan müftülük kadrosuna ise AKP kontenjanından yeni imam kadroları atandığı ileri sürüldü. Atamaların yeni olmadığını ileri süren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri yasa ve mevzuata aykırı bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

Atanamayan öğretmenler tepki gösterdi

Atamalar, özellikle de atanamayan öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasında büyük tepkilere neden oldu. İmamların kendi meslekleri dışında farklı kurumlara liyakatten uzak biçimde atamalarının haksızlık olduğunu belirten eğitimciler, “İmamlar vaaz versin, camilerde namaz kıldırsın. Herkes kendi işini yapsın. 2 milyon nüfuslu bu kentte bu alanda uzmanlaşmış kadro sıkıntısı mı var da gidip Diyanet kadrosundan atama yapılıyor. Herkes kendi işini yapsın” diye tepki gösterdiler.