Van Valiliği'nden görevlendirme emri: 15 Temmuz etkinliğine imzalı katılım talep edildi

Van Valiliği, 15 Temmuz öncesinde kentte bulunan tüm kamu kurumlarına gönderdiği görevlendirme yazısında, personellerin kutlamalara katılması ve katılan personellerin imzalı listesinin gönderilmesini talep etti.

T24'ten Ruşen Takva'nın haberine göre; Van Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü öncesinde kentte bulunan tüm kamu kurumlarına 12 sayfadan oluşan bir ‘görevlendirme emri’ gönderdi. "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Görevlendirme Emri" başlığıyla gönderilen yazıda, kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi'nden de kutlama alanına çıkan tüm yolların bayrakla donatılması ve sahneye çıkacak sanatçının ücretinin ödenmesi istendi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve kayyumla yönetilen merkez ilçeler İpekyolu, Edremit ve Tuşba Belediyeleri’nden personelin alana katılımının sağlanması ve katılacak olan personele imza karşılığında yazılı tebliğ yapılarak imza listesinin bir örneğinin Valilik makamına gönderilmesi talep edien yazıda, "Personelleriniz alandaki kutlamaya katılacak ve katılacak personelin imzalı bir listesi tarafımıza gönderilecek” denildi.

İki bin adet '15 Temmuz' baskılı tişört istendi

Yazıda ayrıca, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (VASKİ) personeli ile birlikte 1 adet vinç, Edremit Belediyesi'nden 3 bin adet Ayranaşı çorba ile 3 bin adet dondurma, İpekyolu Belediyesi'nden 5 bin adet dondurma, su ve 2 bin adet "15 Temmuz" baskılı tişört, Tuşba Belediyesi'nden 3 bin adet kek ile 2 bin adet dondurma, Kızılay Van Şubesi'nden ise 2 bin adet simit ve meyve suyu gibi gıda ürünlerinin hazır bulundurulması istendi.

Gönderilen emirde, saat 21.00’de başlayacak olan yürüyüş etkinliğine katılması için 750 kişinin de Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazır bulundurulması talep edildi.