Bahçeli'nin Menzilci başdanışmanı Eyyup Yıldız'a ihale yağıyor

AKP döneminde Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’liler de AKP’liler gibi kamudan milyonlarca liralık ihaleler almaya devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız’a MHP’li il ve ilçe belediyelerinden ihaleler yağdığı ortaya çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Yıldız’ın sahibi olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi, 2011 yılından bu yana 40 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 16 milyon 593 bin TL’yi buluyor.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, MHP’li Yıldız’ın en fazla ihale aldığı belediyelerin başında da 23 ihale ile Ankara’daki MHP’li Etimesgut Belediyesi geliyor. Yıldız, MHP’li Bartın Belediyesi’nden de 7 ayrı ihale aldı. Yıldız’ın şirketinin internet sitesinde hangi kamu kurumuyla hangi işlerin yapıldığı tek tek anlatılıyor. Sitede, kamu televizyonu TRT’ye TV programları ve belgeseller hazırlandığı, belirtilirken Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve neredeysen tüm bakanlıklar ile onlarca üniversitenin de işlerinin yapıldığı açıklanıyor.

Menzil bağlantısı

Öte yandan Yıldız’ın Menzil Cemaati’ne mensup olduğu belirtiliyor. Menzil’e bağlı Türkiye Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (TÜMSİAD) dergisine Yıldız’ın şirketinin tam sayfa ilan ve reklamlar verdiği görülüyor.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ikinci bir savcı görevlendirerek dosyayı Başsavcıvekili Durdu Özer'e vermişti. Yeni savcı Durdu Özer’in Ocak ayında MHP’li Eyyup Yıldız ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması gündem olmuştu.

Eyyup Yıldız’ın kendi internet sitesinde de özgeçmişine dair şu ifadeler yer alıyor:

“Öğrencilik yıllarından itibaren fikir ve gönül dünyasını kuşatan Ülkü Ocakları’nda çeşitli kademelerde görev alan Eyyup Yıldız, 2017-2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2019 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle atandığı ‘Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı’ görevini halen sürdürmektedir.”