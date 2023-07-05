Ünlü televizyon yorumcusuna türkücüden tarikat üyeliği daveti: 'Yuh yuh...'

Tarikatlar ülkede dört bir yanı sararken, bir de ABD tarikatları gündeme girdi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bir türkücünün, ünlü bir televizyon yorucusuna ilettiği tarikat üyeliği davetini köşesine taşıdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Kısa süre önce...

Bu ünlü televizyon yorumcusu arkadaşım bir restoranda iki kişiyle buluşmuş. Masada üç kişilermiş. İçlerinden biri, uzun süre önce kaybettiğimiz usta bir Alevi ozanının oğluymuş.

Rahmetli babası kadar olmasa da türkücülüğüyle bilinen o kişi konuşmaya başlamış önce...

Arkadaşıma şöyle demiş: “Sizi uzun zamandır takip ediyoruz. Bilgi birikiminizden faydalanmak istiyoruz. Bizim bazı çalışmalarımız var, onlara destek olmanızı istiyoruz.”

Yazmasam olmaz, ekranlarda ağır siyasi çıkışlar yapar ama arkadaşım saflık derecesinde iyi niyetlidir. Anlamamış haliyle ve sormuş:

“Tam olarak ne yapıyorsunuz, bir derneğiniz mi var?”

“Tam dernek değil de hayatı kolaylaştırmak ve bereketli hale getirmek için çalışıyoruz” yanıtını almış...

Arkadaşım işkillenmeye başlamış ve direkt sormuş bu kez: “Siz bir tarikat mısınız?”

Bunun üzerine, türkücünün yanındaki başından beri sessizliğini koruyan kişi söze girmiş:

“Tom Cruise diyelim, siz anlayın...” Sözü yine türkücü almış: “Biz Amerika’daki arkadaşlarla da konuştuk. Aslında aramıza kolay kolay birilerini almıyoruz ama sizi uygun gördüler. Önce Amerika’ya gitmeniz, orada birkaç ay kalmanız, sonra da Almanya’da eğitime girmeniz gerekecek.”

Nazik insandır arkadaşım. “Çok sağ olun, ben bir düşüneyim, size dönerim” diye uğurlamış o iki adamı. Arkalarından da “yuh yuh” diye mırıldanmış durmuş.

Anlayacağınız, “Hollywood tarikatı” diye bilinen Scientology’nin müritleriymiş o buluşmadakiler. Hani, Tom Cruise’dan John Travolta’ya kadar ünlülerin bağlı olduğu bilinen o tuhaf oluşum... Yani, Türkiye’deki tarikatlar yetmiyormuş gibi bir de ABD menşeli Scientology’yi yaymaya çalışıyorlarmış.

Beni asıl şaşırtan da halkın sorunlarını türkülerle duyuran büyük bir ozanın oğlunun geldiği nokta...

Merak edenler olabilir, bitirmeden yazayım: Arkadaşım elbette ki geri dönmemiş bu garip davete..."