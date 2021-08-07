Van Valiliğinden düzensiz göçmen açıklaması

Van Valiliği, alınan tedbirler sayesinde kentteki düzensiz göçmen sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş yaşandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bahse konu görüntülerin yeni olmayıp, geçtiğimiz haftalarda kolluk kuvvetlerimiz tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan faaliyetler sırasında düzensiz göçmenlerin saklandığı bir eve yapılan operasyon neticesinde kaçmaya çalışan ve daha sonra yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderilen düzensiz göçmenlere ait görüntüler olduğu belirlenmiştir. Söz konusu operasyonlarda düzensiz göçmenlerin barındırıldığı tespit edilen 45 metruk bina ve eklentisi yıkılmış, tespit edilen diğer metruk binaların ise yıkımına devam edilmektedir."