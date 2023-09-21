Van-İran sınırında bulunan Başkale ilçesinde saat 17.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Van-İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem
Van-İran sınırında bulunan Başkale ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
Van-İran sınırında bulunan Başkale ilçesinde saat 17.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.