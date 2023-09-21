Van-İran sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Van-İran sınırında bulunan Başkale ilçesinde saat 17.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.