Valinin kahvaltı masasından IŞİD'e: 10 Ekim Gar Katliamı dosyasında önemli detay

10 Ekim Gar Katliamı dosyasından, “Vali’nin kahvaltı masasındaki IŞİD’li” çıktı. Dönemin Konya Valisi Muammer Erol’un bulunduğu kahvaltılı toplantıya katılan Abdullah Külgecioğlu’nun 2015 yılında IŞİD’e katıldığı, örgütün "askeri emirliğine" yükseldiği ortaya çıktı. Bu bilgileri, Abdullah Külgecioğlu’nun oğlu Ubeydullah Külgecioğlu verdi.

Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre Ubeydullah Külgecioğlu, kendisini ceza almaktan kurtaran ifadesinde babasını şöyle tarif etti:

“Babam Abdullah Külgecioğlu Konya ilinde Akit Gazetesi’nde Dağıtım Müdürü idi. O dönem Konya ilinde dini sohbet gruplarının sohbetlerine gittiğini hatırlıyorum. 2015 yılının Ağustos ayında Suriye ülkesine İslam Devleti kurulduğu ve buraya katılmak için gideceğini söyledi. İlk başta biz karşı çıktık ancak babam kafasına koyduğu için kararından vazgeçmedi. Babamın IŞİD terör örgütü içerisinde bir konumu olup olmadığını bilmiyordum.”

Ubeydullah Külgecioğlu, babasının daha Konya’dayken bir süredir IŞİD evlerine gidip geldiğini ifade ederken, olayı şöyle aktartıyordu:

“Benim eğitimim sırasında bana eğitim veren Ebu Nur isimli şahıs, babamın askeri emir olduğunu söyledi. Yani babamın ne iş yaptığını ilk defa orada öğrendim. Babam, muasker eğitimim (askeri eğitim) sırasında ilk defa ziyarete geldi… Babamın Fursan Halife Ketibesinin (bölük) askeri emiri olduğunu o dönem öğrendim. Zaten bu asker eğitimim bittiği gün babamın hava saldırısı sonucu vefat ettiğini öğrendim.”

Vali masasında 'gazeteci' olarak bulunmuş

Ubuydullah Külgecioğlu babasının “Yeni Akit’in Dağıtım Müdürü” olduğunu söyleyip geçiyordu ama Abdullah Külgecioğlu, Konya’nın “medya dünyası”nda bilinen, önemli bir isim olarak bahsediliyor.

Konuya ilişkin Ersan Atar'ın haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Nitekim IŞİD’e katılmadan bir süre öncesinde Konya Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak’ta “Çalışan Gazeteciler Günü” için bir kahvaltılı toplantı tertip etmişti. Güven Balık Restoran’da düzenlenen programa, dönemin Konya Valisi Muammer Erol da katılmıştı. Kahvaltıda, Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, İl Basın Müdürü Fazilet Ulu, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Tuncay Karabulut ve Basın İlan Kurumu İl Müdürü Özden Konur da vardı. Masada, basın kuruluşlarının Konya temsilcileri ve çalışanları da yerlerini almışlardı.

Vali Muammer Erol bir konuşma yapıyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladıktan sonra, “Konya’da görev yapmaya başladığımızdan bu yana Konya basını hakkında olumlu fikirler edindik” diyor ve medya mensuplarına verdikleri hizmetler ve özveri için teşekkür ediyordu. Ve daha bir yıl sonra IŞİD’in askeri emirliğine yükselecek olan Abdullah Külgecioğlu masada bu konuşmayı dinliyordu."

Olabilirdi, Vali’nin katıldığı programa Abdullah Külgecioğlu'nun çağrılmış olabileceği ve o dönemde Yeni Akit’in dağıtım müdürlüğünü yürütüyor olabileceğini belirten Ersan Atar "Ancak Ubeydullah Külgecioğlu’nun, babası hakkında verdiği bilgiler, babasının o kahvaltılı toplantıya katıldığı dönemde bile IŞİD’in Türkiye sorumlusu Kasım Güler ile arkadaş olduğunu gösteriyordu." dedi. Oğul Külgecioğlu ifadesinde babasının Kasım Güler ile geçmişe dayanan görüşmelerini şöyle anlatıyordu:

“Ebu Usame kod, Kasım Güler isimli şahsı ben Konya’dan tanırım. Kendisi babamın arkadaşı idi. Bu şahıs da Seyful İslam Ketibesinin emiri iken yaralandı. Sonra Tabka’ya gelince emirlikten çıkarıldı. Bir dönem hastane polisi olarak çalıştı. Ayağı sakattı.”

Ubeydullah Külgecioğlu, babasının Konya’dan tanıdığı tek IŞİD’li Kasım Güler olmadığını da belirmişti:

“Ebu İbrahim kod, Nadir Doğan isimli şahsı ben Konya’dan bilirim. Babamla birlikte Suriye’ye gitmişti… Ebu Yahya kod, Mehmet Çetin isimli şahsı orada tanıdım. Bu şahıs babam ile birlikte gitmişti…”