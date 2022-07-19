Ankara Gar Katliamı davasının 16. duruşması görüldü

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 2015’te gerçekleştirdiği canlı bomba saldırılarına ilişkin davanın 16’ncı duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmada, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “anayasal düzeni yıkmak, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermileri bulundurma” suçundan tutuklu olarak yargılanan Kasım Güler, SEGBİS bağlantısında problem olduğu için duruşmada dinlenemedi. Bunun üzerine mahkeme, Güler’in bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması kararını verdi.

Duruşmada tanık Gökhan Karademir de dinlenildi. Mahkeme Başkanı, Karademir’e dosya sanıklarının isimleri saydı ve tanıdığı, akrabası olup olmadığını sordu. Gökhan Karademir, ifadesinin ardından kendisinin mahkeme tarafından hedef gösterildiğini öne sürdü ve mahkemeyi "gerekli siyasi yerlere söylemekle" tehdit etti.

Kovuşturmanın genişletilmesi talebi

Tanık ifadelerinin ardından müşteki avukatları dinlendi. Müşteki ve katılan avukatları, kovuşturmanın genişletilmesine ilişkin taleplerini ifade etti.

Avukat Senem Doğanoğlu, gizli tanık ‘Piramit’in ifadelerindeki olayların araştırılabilmesi için Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017/435 sayılı dosyanın mahkemeye getirtilmesini talep etti. Avukat Gülşen Kaya, “EGM’nin ilgili birimlerine yazı yazılarak firari sanıklar hakkında son bilgilerin edinilmesini talep ediyoruz” dedi. Avukat Gamze Gökoğlu, basında yer alan "IŞİD’in liderinin İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandığı" iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılarak bilgi istenilmesini talep etti. Avukat İlke Işık, dönemin başbakanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın dava konusu olaya ilişkin bildiklerini anlatması için mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti. Avukat Işık’ın beyanının ardından konuşan katılan Mustafa Çeker de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da huzurda dinlenilmesini istedi.

Tanık talepleri reddedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar haklarındaki yakalama kararlarının devamına, Kasım Güler’in gelecek duruşmada huzurda dinlenmesine karar verirken, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Özdağ’ın dinlenmesi talebiniyse reddetti.

Duruşma, 6 Ekim’e ertelendi. (ANKA)