Valilikten 'İYİP' açıklaması: Mermilerin şantiye görevlisinin tabancasından çıktığı kesinleşti

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİP İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden mermilerle ilgili balistik raporu sonucuna ilişkin İstanbul Valiliği'nce bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada mermilerin olaydan sonra yakalanan şantiye görevlisinin tabancasından çıktığının kesinlik kazandığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"30 Mart 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal inceleme neticesinde;

İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan (M.E)’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."