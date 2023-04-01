Kurşun Akşener'in fotoğrafına isabet etmiş

İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, Seda Selek moderatörlüğündeki Perdenin Önü Arkası programına konuk oldu.

Burada İYİP binasına yapılan saldırıyı değerlendiren Kavuncu şöyle konuştu:

"Biz bu açıklamaları hiç inandırıcı bulmadık. 2 kurşun ne hikmetse İYİ parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön araftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş. Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel başkanımız Meral Akşener'in fotoğrafı var. Ülkede bu tip olayların dönmedi bu tip konuşmaların yapılmadığı bir gündem olsaydı biz o zaman buna kriminal bir olay diyebilirdik. Ama burası Türkiye... Biz bu tehditleri çok kez aldık. Bu dili kulanan bir Cumhurbaşkanı olursa bunları yaşarız. Biz polis koruma noktası da istedik. Ama özel güvenlik var binada. Bildiğime göre diğer partilerin binalarında polis koruma noktaları var. Bu küçümsenecek önemsenmeyecek bir mesele değil. Yapılması gereken tek bir şey var 14 Mayıs'ta seçimi almak. Bu bir zihniyet meselesi. Bizim bunu seçimle değiştirmekten başka çıkışımız yok"