TKP hafta sonundan başlayarak 11 yeni semt evi açacak

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde açtığı semt evlerine bu hafta sonundan itibaren 11 yeni semt evi ekleniyor.

Bu kapsamda 1-4 Nisan tarihleri arasında Hatay'da beş, Mersin ile Maraş'ta iki ve Şanlıurfa ile Van'da ise birer tane semt evi açılacak.

Hatay'ın Harbiye, Bostancı, Aşağıokçular, Dursunlu ve Ekinci mahallerindeki semt evlerinin açılışı bu Pazar günü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla yapılacak.

'Sözümüzün ilk kısmını yerine getiriyoruz'

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Depremden saatler sonra yanlarına vardığımızda Hatay halkına bir söz vermiştik: Dayanışmayı büyüteceğiz ve bir daha enkaz altında kalmayacağımız bir ülke kuracağız.

Sözümüzün ilk kısmını yerine getiriyoruz. Bu Pazar TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla 5 semt evi açıyoruz.

İkinci kısmı hep birlikte gerçekleştireceğiz. #TKPGelirHerŞeyDeğişir

Bu hafta sonundan başlayarak 11 yeni semt evi açıyoruz.

Hem bugünümüz hem yarınlarımız için semt evlerimizi çoğaltacağız. Herkesin karnının doğacağı, aydınlık ve huzurlu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız."