Valilik'ten İsrail protestolarına ilişkin açıklama: 1 kişi hayatını kaybetti

Valilik, İstanbul'da yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Protestolar esnasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise gözaltına alındığı belirtilen açıklamada "Polislere saldıran 5 kişi gözaltına alındı, 1 kişi hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece İstanbul'da vatandaşlar, saldırıyı protesto etti.

İstanbul Valiliği, protestolar esnasında 5 kişinin gözaltına alındığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.''