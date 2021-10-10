Valilikten Erdoğan'ın mitingindeki kumanya görüntülerine tuhaf açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'daki mitingi sırasında bazı yurttaşların karton kutularda kalan yiyecekleri topladıklarına ilişkin görüntüler üzerine Valilik'ten yazılı bir açıklama yapıldı.

Adana Valiliği'nin açıklamasında, görüntülerdeki yurttaşların alana güvenlik gerekçesiyle alınmayan malzemeleri etkinlik bitiminde geri aldıkları öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada 'Polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor.' ifadeleri ile paylaşılan görsellerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan incelemede, bahse konu olayın haber içeriğinde ifade edildiği gibi görevli polislere verilen kumanyalar ile ilgili olmadığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimiz Ceyhan ilçesinde gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde güvenlik gerekçesiyle alana alınmayan ve karton kutular içerisinde arama noktaları önünde toplanan malzemelerin etkinlik bitiminde vatandaşlarımızca geri alındığı esnada kaydedildiği anlaşılmıştır."

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" demişti.