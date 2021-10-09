Erdoğan'ın etkinliğinin girişinde insanlar polis kumanyasından artan yiyecekleri topladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik büyümeden bahsettiği etkinliğin girişinde insanların polis kumanyasından artan yiyecekleri topladığı görüntülendi.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" mesajını paylaştı.
Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez. pic.twitter.com/nnoTDudSDO— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) October 9, 2021