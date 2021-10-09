Erdoğan: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.
- Ekonomilerin kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.
- Türkiye'nin geleceğine dair gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir.
- Bir konuda başarısız kaldık. Ülkemizdeki büyük dönüşümden muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık.
- Kılıçdaroğlu'nun milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı.