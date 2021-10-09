Erdoğan: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.
  • Ekonomilerin kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi.
  • Türkiye'nin geleceğine dair gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir.
  • Bir konuda başarısız kaldık. Ülkemizdeki büyük dönüşümden muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık.
  • Kılıçdaroğlu'nun milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı.

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