Valiliklerden ev taşıma ücretlerine sınırlama

On binlerce binanın yıkıldığı ve hasar aldığı deprem bölgesinden taşınmak isteyenler, nakliye taleplerini artırdı. Bazı firmalar taşıma ücretlerinde yüzde 100'e varan artışlar yaptı. Depremzedelerin fahiş fiyatlara tepki göstermesi üzerine Şanlıurfa ve Malatya'da taşıma ücretlerine sınır getirildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, il içi ve il dışı ev eşyası taşıyıcılığının rayiç bedel üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Şanlıurfa'da ilçe içerisinde ev taşıma ücreti maksimum 6 bin lira, ilçeler arasında maksimum 8 bin lira olarak belirlendi. Ev taşıma asansör bedeli de bin lira olarak sınırlandırıldı. Düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi.

Malatya Valiliği ise Battalgazi, Yeşilyurt ilçelerinde taşıma işlemlerini 6 bin lira, diğer ilçelerde 8 bin lira ile sınırlandırdı. İl dışına nakliyede azami sınır Elazığ'a 8 bin lira, Kayseri'ye 15 bin lira, Ankara'ya 20 bin lira, İstanbul'a 30 bin lira olarak belirlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, merkez Antakya ilçesi sınırları içinde ev taşıma ücretinin en fazla 5 bin lira olacağını duyurdu. İlçeler arası taşımada Antakya-Yayladağı 6 bin, Antakya-Reyhanlı 6 bin, Antakya-Arsuz 7 bin ve Antakya-Erzin 8 bin lira ile sınırlandırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de dün ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıklamıştı.