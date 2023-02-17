Depremzedeler nakliyecilerin fırsatçılık yaptığını söyleyerek tepki gösterdi

Kahramanmaraş merkezli depremde yüzlerce ev yıkılırken, kimi evler de hasarlı ya da ağır hasarlı olarak ayakta kaldı. Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep Nurdağı'nda hasarlı evlerde yaşayanlar ise evlerinde kalan eşyalarını tahliye edebilme peşine düştü.

DHA'nın haberine göre, özellikle yüksek katlarda oturanlar, hasardan dolayı evlerine giremeyince çareyi vinç desteğinde buldu. Asansörlü sistemle evin penceresinden aşağıya indirilen eşyalar, kamyonlara yüklendi.

Ancak afetzedeler, nakliye için fiyat fırsatçılığından yakındı. Afetzedelerden Ramazan Özkan, “Bir tanesi geldi 9 bin lira istedi. Sadece indirmeye, taşımaya bile değil. Belli ki fırsatçılık var. Bu ne vicdansızlık" ifadelerini kullandı. Nakliye işi yapan Abdurrahman Şahin ise fiyat artışını kabul etti ancak yüzde 100'e varan artışların olmadığını savundu.

Nurdağı'nda yaşayan ve depremde evi ağır hasar gören Özkan, “Köye gitmeyi düşünüyoruz. Burada bakalım ne olacak, arsamız var, dükkanımız var. Bir yerde bir şeyler yapıp kalacağız mecbur. Ya da başka bir şehre gideceksin. Ev bulamıyorsun. Antep'te 5-6 bin diyorlar. Mersin'i aradık aynısı. 9 bin lira isteyen kaba eşya indiririm diyor" diye konuştu.

Bir başka eşyalarını kurtarma peşinde olan ve çadırda yaşayan bir kişi de “Çok şükür canımız sağ, şu anda iyiyiz. Eşyalarımız bu kadar. Tencereleri falan götürüyoruz. Onlarla yemek yapacağız. Devletimizden tek ricamız bizi bir an önce bir sağlam yere yerleştirmesi. Başka bir şeyimiz yok. Torunlarımı kurtarsam yeter. Gidecek yerimiz yok, olsa zaten gideriz" dedi.