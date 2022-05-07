Valilik Kaş’taki tartışmalı villaları yeniden satışa çıkardı

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kaş'ta kaymakamlık lojmanı ile takas ettiği villaları 9 Mayıs’ta dördüncü kez yeniden satışa çıkarıyor. Daha önce üç kez satışa konulan ancak alıcı çıkmayan villaların her biri için 7 milyon 410 bin TL (KDV hariç) muhammen bedel belirlendi. İki yıl önce Kaş’taki kaymakamlık konutu ve 3 katlı personel lojmanı arazisiyle birlikte Çukurbağ Yarımadası’nda bulunan iki lüks villa ile takas edilmiş, kamuoyundan gelen tepkilerin ardından villalar Valilik tarafından satışa çıkarılmıştı.

Antalya YİKOB'un toplantı salonunda gerçekleşeceği duyurulan ihaleye Antalya Döşemealtı'ndan bir emlakçının teklif verdiği öğrenildi. Bu arada villalarla takas edilen Kaş'taki kaymakamlık konutu ve personel lojmanı yıkılarak yerinde alan yatırımcı tarafından inşaata başlandı. Eylül 2020'de kamu lojmanlarına 8 milyon 117 bin 410 TL, iki lüks villaya ise 6 milyon 807 bin 410 TL değer biçilmiş, aradaki fark da villa sahibinden tahsil edilerek taşınmazların takas işlemi gerçekleştirilmişti. Kaş'taki kamu taşınmazlarının bugünkü değerinin 45 milyon TL civarında olduğu öne sürülüyor.

Ne olmuştu?

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Kaymakamlık konutu ve 6 daireden oluşan 3 katlı personel lojmanı, arazisiyle birlikte Eylül 2020’de Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Çukurbağ Yarımadası’ndaki iki lüks villa ile takas edildi. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından valilik iki villayı satışa çıkardı ancak daha önce üç kez ihaleye konulan villalara alıcı çıkmamıştı. Takasın ardından özel şahıs mülkiyetine geçen Kaş Kaymakamlığı'na ait lojmanlar ve kaymakamlık konutu ise önce boşaltıldı ardından ise yıkılarak yerinde inşaata başlandı.

Villalar iki yıldır kullanılmıyor

Daha önce kamu taşınmazlarının bulunduğu alanda turistik tesis yapılacağı öne sürülürken, Kaş Kaymakamlığı için kalıcı konut arayışının ise sürdüğü kaydedildi. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine biri Kaş Kaymakamlığı’na diğeri ise ‘devlet büyüklerinin’ kullanımına sunulmak amacıyla Antalya Valiliği’ne tahsis edilmesi planlanan iki lüks villa iki yıldır kullanılmıyor.