5 yıl önce öldürülen Büyüknohutçu çifti Antalya'da anıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde faliyete geçirilmek istenen mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle hafızalara kazınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çifti, 9 Mayıs 2017 tarihinde yaşadıkları dağ evinde ölü bulunmuştu.

Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftinin dostları, cinayetin 5’inci yılında Antalya'daki Andızlı Mezarlığı'nda bir araya geldi. Mezar başında yapılan saygı duruşundan sonra ailenin dostları söz alarak konuşamalar yaptı.

'Davanın üstü örtülmek isteniyor'

Büyüknohutçu Dostları Grubu adına yapılan anmaya birçok çevre gönüllüsü, siyasi parti ve dernek katıldı. Büyüknohutçu Dostları Grubu adına konuşma yapan Erol Malçok, "Konu bizim açımızdan çok net. Büyüknohutçu davasının üstü örtülmek isteniyor. İlk günden bu yana gizli bir el delilleri karartmaya çalıştı. Şimdi aile, adil yargılanma hakkı ihlal edildiğinden davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımaya hazırlanıyor. Bizler Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu'nun dostları olarak bu davanın peşini bırakmayacağız. Davada en küçük sır perdesinin dahi ortadan kaldırılıp gerçeklerin açığa çıkması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

'Adalet yerini bulmadan ölmeyeceğim'

Anmada yapılan konuşmalardan birini de Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun ablası Şerife Büyüknohutçu gerçekleştirdi. Şerife Büyüknohutçu, “Gördüm ki Ali'nin mücadelesi bitmemiş, evde 90 yaşındaki annem adalet bekliyor. Hukuk adalet, sevgi, eşitlik diyen Ali Ulvi ve Aysin'in annesi bugün 90 yaşında. 'Adalet yerini bulmadan ölmeyeceğim' diyor. Lütfen artık adalet yerini bulsun. Ölüme sebebiyet verenler, tetiği basanlar, yardım yataklık yapanlar yargılansın demiyorum, yargılanacak diyorum" diye konuştu.

'Bu işin arkasında başka odaklar var'

Aile avukatı Tunca Koç da yaptığı konuşmada "Mahkeme azmettiriciler hakkındaki suç duyurusunda bulunmasına rağmen Finike Savcılığı hiçbir şey yapmadı. Hatta itirazımızı Elmalı Sulh Ceza Mahkemesi okumadı bile. Okumadığını, azmettiriciler hakkında verdiği kararda tek bir cümle dahi geçmemesinden anlıyoruz. Üç celsede kapattılar dosyayı. Davanın her aşamasında gördük ki, ortada bir çok tesadüf var, bu kadarı mümkün değil. Bunun arkasında başka odaklar var demek ki. Adalet sağlanana kadar her türlü mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

8 Mayıs Pazar günü devam edecek olan anma programı kapsamında Aydın Kanza Parkı'nda çeşitli atölye ve forumlarla gerçekleşecek. Ayrıca Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu adına ölümlerinin 5. yılı anısına yeni fidanlar dikilecek.