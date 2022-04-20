'Büyüknohutçu cinayetinin üstü örtülmek isteniyor'

Antalya'da uzun yıllar çevre mücadelesi veren Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu, Finike İlçesi'ndeki bir dağ evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

9 Mayıs 2017'de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdikleri anlaşılan çiftin katil zanlısı Ali Yamuç, olaydan bir gün sonra yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Elmalı Cezaevi'nde bir süre yattıktan sonra Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Ali Yamuç'un, 20 Eylül 2017'de intihar ettiği açıklanmıştı.



Olaydan bir hafta sonra tutuklanan Ali Yamuç'un eşi Fatma Yamuç da bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Katil mektup yazmıştı

Büyüknohutçu ailesi adına açıklama yapan Avukat Tuncay Koç, katil Ali Yamuç'un cezaevinde eşine yazdığı mektupta çiftin mücadelesiyle kapatılan mermer ocağı sahibinden Ali Yamuç'a cinayetler için para teklif edildiğinin yazılı olduğunu hatırlattı. "Bu mektup nedeniyle Fatma Yamuç da cinayete iştirak suçuyla tutuklandı" diyen Koç, soruşturmanın derinleştirilmediğine dikkat çekti.

Ali Yamuç'un ölümü sonrası dosyanın kapatıldığını ifade eden Avukat Tuncay Koç, "Büyüknohutçu ailesi olarak soruşturmanın derinleştirilmesi için Finike Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunduk ancak onlar da 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar verdi" şeklinde konuştu.

Azmettiriciler yönünden yeniden soruşturma yapılmadığını belirten avukat Koç, "Cinayetlerin üstü baştan beri eksik soruşturmayla örtüldüğü gibi suç ihbarımız da sonuçsuz kaldı. Ali Yamuç'un cezaevinde ne şekilde öldüğü de belirlenemedi" dedi.

Baştan beri dosyada "gizli bir el"in delilleri karartmaya çalıştığını ifade eden avukat Tuncay Koç, "Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağımızı ve bu dosyanın peşinizi bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklaması yaptı.