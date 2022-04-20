Tanju Çolak saf değiştirdiğini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla elindeki dolar destelerini TL'ye çevirdiği görüntülerle hatırlanan, daha önce AKP'den milletvekili aday adayı da olan Tanju Çolak da saf değiştirenler arasına katıldı.

Haber Global'den Buket Aydın ile Yüz Yüze programının konuk olan Çolak, "İzmir'den milletvekilliğine adaylığımı koydum. Ankara'da mülakata gittik. Giren hemen çıkıyor. Ben içeri girdim, kronometreye bastım. Karşımdakiler, 'Sen bizim efsanemizsin' dediler. Ben 30 dakika konuştum, beni dinlediler. Oradan birine, ben TRT'ye çıkamıyorum, dedim" ifadesini kullandı.

"Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı'yım, biraz değer ya" diyen Çolak, "Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" şeklinde konuştu.

"Bugün bakıyorum siyaseten AKP tarafında değilim artık; sağ taraftayım ama orada değilim" ifadesini kullanan Çolak, sunucunun "İYİ Parti tarafında mısınız?" sorusuna ise "yorum yapmıyorum" yanıtını verdi.