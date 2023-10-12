Valiliğin Çukurova Rock Festivali'ne getirdiği yasak kararı durduruldu

Adana İdare Mahkemesi, Adana Valiliği’nin Çukurova Rock Festivali’ni yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan Çukurova Rock Festivali, etkinliğin başlamasına sayılı saatler kala Adana Valiliği tarafından yasaklandı. Valilik, yasaklama gerekçeleri arasında "Etkinlik alanı çevresinde alkol satan büfelerin olması ve alkole bağlı cinsel saldırı, yaralama, hırsızlık gibi suçların oluşmasına yol açacağını" gösterdi.

12 Ekim’de başlayacak festival için valilik yasak kararını 11 Ekim’de tebliğ etti. Organizasyon şirketi; süreç içerisinde yapılan sözlü görüşmelerin ardından; 18 yaş altının alınmaması, alanda içki satılmaması taahhüdü ile yeniden başvuruda bulunulduğu ancak başvuruya yanıt verilmediği bildirildi.

Festivali organize eden Milyon Yapım ise Valiliğin yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Adana İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Adana İdare Mahkemesi, festivalin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vererek, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için Adana Valiliği’ne süre tanıdı.