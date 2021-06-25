Validebağ'ın koru vasfını ortadan kaldıracak karara yürütmeyi durdurma: Nöbet sürüyor

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na ilişkin hazırladığı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı hakkında mahkeme dün yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Dünkü kararın ardından bugün de 2018'de Validebağ Gönüllüleri Derneği'nin açtığı ve korunun koru vasfını ortadan kaldıracak planlara ilişkin Koruma Kurulu kararının yürütmesinin de durdurulduğu öğrenildi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Onur Cingil, "Validebağ Korusu ile ilgili 2 günde 2 farklı dosyada 2 yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Korunun koru vasfını ortadan kaldıracak planlara yol veren Koruma Kurulu kararının yürütmesi durduruldu. Yani Validebağ korudur, koru kalacak!" diye yazdı.

'İhalenin bu kararla hiçbir hükmü kalmamıştır'

Cingil, dünkü imar planıyla yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili "Bu karar korunun korunması açısından son derece önemli bir karar ve bu başarı Validebağ'ı koruyan küçük büyük herkesin! Planın durdurulması ile artık koruda herhangi bir inşai işlem yapılamayacak. İhalenin de ihaleyi alan şirketin de bu kararla hiçbir hükmü kalmamıştır. Zira plansız uygulama olmaz. Fakat mücadele hız kesmeden devam edecek, daha fazla yürek birlikte atması için nöbetimiz devam edecek. Burada yetkililerin şimdi yapması gereken koruyu gerçekten koruyacak yeni bir plandır" demişti.

'Nöbete devam edilecek'

Öte yandan yargının yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen bölgede yaşayanlar koruda nöbete devam ettiklerini söyledi. "Aralıksız" nöbeti sürdüreceğini dile getiren yurttaşlar, proje tamamen iptal edilene kadar herkesi koruya destek olmaya çağırıyor.

Üsküdar Belediyesi’nin hukuksuz bir girişimine karşı mahalleliler korunun tüm girişlerinde nöbete devam ediyor.