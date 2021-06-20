Validebağ’da rant projesine karşı nöbet başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Validebağ Korusu projesine 21 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz” açıklaması üzerine harekete geçen mahalleliler Pazartesi sabah 08.00’den itibaren Koru Nöbeti başlatıyor.

Validebağ’da AKP’li Üsküdar Belediyesi'nin Koru’nun niteliğini bozup ranta açma çabaları yeni bir evreye taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Validebağ Korusu projesine 21 Haziran Pazartesi günü başlıyoruz” açıklaması yaptı. Bu arada Üsküdar Belediyesi’nin koruda yapılacak işlerle ilgili bir ihalesinin detayları ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Validebağ Gönüllüleri ve çeşitli çevre örgütleri Pazartesi sabah 08.00’den itibaren Abdülaziz Av Köşkü önünde tüm doğa koruyucuları ile birlikte nöbete başlama kararı aldı. Gönüllüler ihalenin yürütmesinin durdurulması için dava açmaya da hazırlanıyor.

Doğal koruya çim döşeme

İhalede en çok dikkat çeken noktalardan biri 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi ile ilgili kısım.

Çim döşenmesinin gereksizliği ve SİT alanı niteliğine vereceği zarar bir yana, sürekli bakım ve sulama gerektirmesi ve sözü edilen alanın büyüklüğü dikkat çekiyor. Sadece bu bile projenin rehabilitasyon amaçlı olmadığını kanıtlamaya yetecek nitelikte. Yine bu amaçla dışarıdan kamyonlarca toprak getirilecek olması da dikkat çekiyor. "Doğal niteliği bozmayacağız" denilen proje ihalesinde makinelerle yapılacak kazı işlemlerine ve doğal hayatı olumsuz etkileyecek elektrik direklerine de bütçe ayrılmış.

Kamunun parası gereksiz işlere: 50 milyon TL

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in proje bedelini 30 milyon TL olarak açıklamasından birkaç gün sonra Murat Kurum, projeye 50 milyon TL harcanacağını ifade etti. Gönüllüler ise çok küçük bir bedelle Validebağ Korusu’nun bakımının yapılabileceğini, projeyle aynı zamanda kamu kaynaklarının boşa harcanacağını vurguluyor.

Koru nöbetine çağrı

Validebağ Gönüllüleri “Koru'muza ‘Ağaç bakımı ve temizlik’ adı altında girip korumuzu imara açmaya yeltenenlere karşı her gün, herkesi KORU NÖBETİNE bekliyoruz. Validebağ Korusu hepimizin geleceğe mirasıdır!” açıklaması yaptı.