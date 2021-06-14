Validebağ’da mahalleli kararlı: Ranta geçit yok

AKP'li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 11 Haziran’da yaptığı “Rehabilitasyon Projesine bir hafta içinde başlayacağız” açıklaması üzerine Validebağ Gönüllüleri de “projeye asla izin vermeyeceklerini ilan ettikleri bir eylem yaptı.



Validebağ Gönüllüleri Hilmi Türkmen’in yalanlarına tepki göstererek “Validebağ Korusu’nu koru olmaktan çıkarıp park ya da bahçe yapma projenizi halka rağmen gerçekleştiremeyeceksiniz” dediler. “Biz rantçılarla anlaşmayız” diyen Gönüllüler Hilmi Türkmen’in açıklamasındaki tüm yalanları tek tek çürüterek Üsküdar Belediyesi’ni asli görevlerini yaparak Koru’daki çöpleri toplamaya, ağaçların bakımını yapmaya ve başıboş köpekleri kısırlaştırmaya davet ettiler.



Basın açıklamasına Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP ve İYİP’li üyeleri de destek vererek birer konuşma yaptı. Validebağ Korusu’nu çevreleyen 3 mahallenin muhtarları da yaptıkları konuşmalarla Validebağ’da asla proje istemediklerini vurguladılar.

Basın açıklamasına destek veren Nasuh Mahruki yaptığı konuşmada “tüm alanların rantı yendiği için sıra Validebağ’a geldi ama buradaki insanların buna izin vermeyeceğine inanıyorum” dedi.

Basın açıklamasının ardından oturma eylemine geçen mahalleli gözlerinin her an Koru’nun üzerinde olacağını vurgulayarak Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir girişimine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.