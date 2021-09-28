Validebağ'da direniş 100. gününde

Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun ranta açılmasına karşı, Validebağ havzası halkı 100 gündür direniyor. Üsküdar Belediyesi'nin çeşitli projelerle koruyu tahrip etmesine karşı nöbet tutmaya başlayan gönüllüler, bugün nöbetin 100. gününü kutladı. Belediye araçları geçtiğimiz günlerde, bir şafak operasyonu ile koruya girmeye çalışmış ve nöbetçiler sayesinde durdurulmuştu.

100. gün vesilesiyle top sahasını pankartlar ve toplanan imzalarla süsleyen gönüllüler, bir de etkinlik düzenlediler. Etkinlikte Validebağ Gönüllüleri Derneği adına söz alan Arif Belgin Validebağ Korusunu korumak için, 99'dan beri verilen mücadeleyi özetleyen bir konuşma yaptı ve koruyu sonuna kadar savunacaklarını vurguladı. Ardından söz alan Hikmet Durkanoğlu ise Validebağ Korusu'nun koru olarak kalması gerektiğine ilişkin bilimsel raporlar hazırlandığına ve bölgenin koru statüsünün mahkeme kararlarıyla sabitlendiğine değinerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bilim üzerine düşeni yaptı. Bilirkişi raporları ortada. Hukuk üzerine düşeni yaptı. Millet Bahçesi projesine dur diyebilen hakimler var. Halk olarak biz de üzerimize düşen görevi yapıyoruz, koruya sahip çıkıyoruz, buradayız. Şimdi Üsküdar Belediyesi’ne tekrar açık çağrıda bulunuyoruz: Bilime, hukuka, uy, halkın sesine uy”

Çok sayıda kişinin söz aldığı etkinlikte Nâzım Hikmet Kültür Merkezi adına da Yapıcılar Müzik Topluluğu ve müzisyen Gülcan Altan ile Murat Güner birer şarkı söyleyerek direnişçileri selamladılar.