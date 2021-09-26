Selimiye Dayanışma Komitesi’nden Validebağ’a ziyaret

İstanbul Üsküdar'da Validebağ Korusu'nu millet bahçesine çevirme, içine çeşitli tesisler yapma planlarına karşı mücadele eden yurttaşlar hukuk mücadelesini kazanmıştı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin tacizleri sürüyor.

Yurttaşların nöbetinin 98. gününde Selimiye Dayanışma Komitesi koruya bir ziyaret gerçekleştirdi. Dayanışma ziyaretinin kendilerine güç verdiğini söyleyen yurttaşlar, Validebağ’daki süreçle ilgili bilgi verirken koruyu korumak için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladılar.

Selimiye Dayanışma Komitesi’nden temsilciler, korudaki mücadelenin kendilerine ve halka umut olduğunu, bu mücadelenin büyütülmesinde Validebağ’da nöbeti sürdürenlerin yanında olduklarını, bu mücadeleyi Selimiye Mahallesi’ne de taşıyacaklarını dile getirirken, Türkiye toplumunda örgütlü hareket etme deneyimlerinin artmasının çok önemli olduğunu, ülkenin gidişatındaki kötü tablonun çözümünü seçimlere havale eden değil, sorunların ortaya çıktığı tüm alanlarda örgütlü yanıtlar veren bir hattı büyütmek gerektiğini söylediler.