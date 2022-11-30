Validebağ Gönüllüleri duruşma çıkışı konuştu: 'Elbette koru kazanacak'

İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu'nun millet bahçesi yapılmasına karşı bölge halkının direnişi sonuç veriyor.

Millet bahçesi projesinin ve koruyu yapılaşmaya açacak koruma amaçlı imar planlarının iptali için Validebağ Gönüllüleri'nin açtığı iki davada yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bugün iki davanın duruşması Bağcılar'daki 6. İdare Mahkemesi'nde görüldü.

Validebağ Gönüllüsü yaklaşık 45 kişinin katıldığı davanın duruşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı avukatları ile Üsküdar Belediyesi avukatları savunma yaptı. Avukatların duruşmaya hazırlık yapmadıkları, dosyaya hakim olmadıkları öğrenildi. Bakanlık ve belediyenin avukatları davaların reddini talep etmekle yetindiler.

Duruşmada Validebağ Gönüllüleri'nin avukatlarının yanısıra TMMOB Mimarlar Odası'nın avukatı da müdahil olarak konuştu.

Validebağ Gönüllüsü Arif Belgin duruşmanın ardından soL'a yaptığı açıklamada duruşmanın olumlu geçtiğini dile getirdi. Belgin "Çok umutluyuz. Bir ay sonra karar açıklanacak. Tüm avukatlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Duruşmanın ardından Validebağ Gönüllüleri'nin Twitter hesabından da "Bu dağın görünmeyen tarafı binlerce insan gönüllü doğa sever hep birlikte takip ettik etmeye de devam edeceğiz. Kararı bekliyoruz. Elbette koru kazanacak çocuklar kuşlar kaplumbağalar serçeler kazanacak. Kediyi sev köpeği öp Koruyu Koru. #Dava #KoruyuKoru #ValidebağaDokunma" mesajı paylaşıldı.