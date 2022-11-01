Validebağ Korusu'na dikilen fidanları Üsküdar Belediyesi söktü

29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Mezunları ve Validebağ Gönüllüleri'nin Koru'ya diktikleri 20 adet fidan, Üsküdar Belediyesi'nin zabıtaları tarafından söküldü.

Belediye'nin böyle bir yetkisi olmadığını söyleyen Validebağ Gönüllüleri şu açıklamayı yaptı:

"Üsküdar Belediyesi’ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan tahsis işlemi, bakım ve onarım amaçlıdır ve ağaç dikme konusunda izin verip vermeme yetkisini içermemektedir.

Tahsisten bu yana Koru’da bakım ve onarım adına hiçbir şey yapmayan Üsküdar Belediyesi, tam tersine Koru’ya zarar verici pek çok faaliyette bulunmuştur. Örneğin 10 Ağustos 2021’de Koru’nun otsu bitkilerini biçmiş, 21 Eylül 2021’de Koru'ya tonlarca kum ve inşaat artığı moloz dökmüş, 22 Ağustos 2022’de otsu bitki katliamını tekrarlamış, ayrıca yaz aylarında Koru’da binlerce insanın katıldığı, yüksek desibelli gürültü yaratan toplu piknikler düzenlemiştir.

Bütün bunları yapmadan önce koruma kurulundan izin almamış, tamamen keyfi biçimde davranmış, Koru’daki yaban hayatına büyük zarar vermiştir.

29 Ekim Cumartesi’yi 30 Ekim Pazara bağlayan gece saat 01.00 sıralarında Haydarpaşa Lisesi’nin Koru'ya açılan kapısından giren Üsküdar Belediyesi elemanları, gündüz dikilen fidanları yerlerinden söküp sürükleyerek Haydarpaşa Lisesi bahçesinde bekleyen kamyona yüklemişler ve götürmüşlerdir. Gün boyunca zabıtaların Koru’dan ayrılmadığını biliyoruz. Ayrıca zabıtaların Koru’da gece 01’e kadar kalacaklarını duyan, fidanların götürüldüğünü gören tanıklarımız ve fidanların sürüklendiğine ilişkin elimizde fotoğraflar var.

Geçtiğimiz Pazar günü Koru’da boş çukurların başında bu hunharca olayı protesto ettik. Şimdi de Üsküdar Belediyesi’ne sorularımız var:

Fidanları neden söktünüz?

Fidanları ne yaptınız?

Yasal ve doğru bir iş yaptığınıza inanıyorsanız, kum ve moloz dökmek için neden sabahın 5’ini, fidanları sökmek için neden gecenin 1’ini tercih ediyorsunuz?

Kendinizde olmayan yetkiyi varmış gibi göstererek nereye varmak istiyorsunuz?

Ağaca, doğaya olan bu iflah olmaz düşmanlığınızın sebebi nedir?

Bu soruların cevabını derhal istiyoruz. Sormaya da devam edeceğiz."