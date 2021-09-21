Validebağ direnişinde 63 yaşındaki kadın darp edildi: 'Ben cumhuriyet çocuğuyum...'

İstanbul Üsküdar’da bulunan ve 1’inci Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı statüsünde yer alan Validebağ Korusu’na sabah saatlerinde AKP'li Üsküdar Belediyesi ve polislerle birlikte hafriyat döküldü.

Belediye çalışanlarına engel olmak isteyen yurttaşlar, polisler tarafından darp edildi.

Tele 1'in aktardığına göre, belediye ekiplerine karşı kurulan barikata katılan 63 yaşındaki bir kadın yurttaş da darp edilirken, yaşananları anlatarak “Doğayı öldüremezsin” diyerek isyan etti, "Ben cumhuriyet çocuğuyum" ifadesini kullandı.