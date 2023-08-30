Vali yardımcısından dikkat çeken paylaşım: 'Dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Yalova Vali Yardımcılığı’na atanan Konya’nın Seydişehir İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda dikkati çeken açıklamalar yaptı.

Konya’nın Seydişehir İlçe Kaymakamı iken 24 Ağustos tarihli kararnameyle Yalova Vali Yardımcılığı’na atanan Deniz Pişkin, isim vermeden ilçede bulunan bazı kişileri ‘din istismarı’ ve ‘hırsızlıkla’ suçladı.

'Bazıları hem hırsız hem arsızdır'

Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından Aşık Ruhsati'nin 'Sana Kim Verdi' şiirine de yer verdiği paylaşımında, ilçedeki yolsuzluklara isyan etti. Pişkin'in açıklamaları şöyle:

“Bazı insanlar hırsızdır ama arsız değildir; çalarken yakalandıklarında genelde utanma ve mahcubiyet duyarlar. Yüzleri kızarır, başları öne düşer, sesleri çıkmaz. Bazıları ise hem hırsız hem arsızdır. Adamı çalarken yakalasan bile suçlu sen olursun, ‘Ağız tadıyla bir hırsızlık yaptırmıyor bu adam bize’ diyerek suçlu seni ilan ederler. Onlarda ne arlanma vardır ne utanma… ‘Haya' veya ‘ar' duyguları tamamen sıfırlanmıştır. Beslemeleriyle birlikte malı götürür, bir yandan da sakallarını sıvazlayarak ‘Elhamdülillah, Yarabbi şükür' çekerler.

Şöyle dışardan baksan hepsini adam sanırsın. Ama onlar dünya malına tamah etmiş, bir türlü nefisleri doymayan kifayetsiz muhterislerdir. Hele bunların içinde bir de dini bütün görünüp, kutsal dini değerlerimizin ardına saklanarak hırsızlık yapanlar vardır ki onlar benim gözümde münafıktır, münafıktan da aşağıdadır.

Onlara (Seydişehir'deki hırsız takımına) diyorum ki Ruhsati'nin bu dizellerini sizin için paylaşıyorum. Sizin bu meşine dönmüş suratlarınız varken sanmıyorum ama belki biraz üstünüze alınır, belki biraz utanır da insan olduğunuzu hatırlarsınız. Çaldıklarınız burnunuzdan gelsin, kefen paranız olsun inşallah.

Sözü, büyük ozan Ruhsati'ye bırakalım:

Anadan doğunca kürkün var mıydı?

Üryan gelmedin mi börkün var mıydı?

Torba torba mecidiyen var mıydı?

Tükenmez parayı sana kim verdi?

Kuş tüyü döşekte yattın uzandın,

Haftada bir çeşit geydin özendin,

Aferin aklına sen mi kazandın?

Şu tompu tarlayı sana kim verdi?

Dinle Ruhsati’yi ne diyom sana,

İyi bir öğüttür sanma ki çene,

Çalışmayla verse verirdi bana,

Bu köşkü sarayı sana kim verdi?”

'Ben memur halimle bu kadar yapabiliyorum'

Kaymakam Deniz Pişkin daha sonra paylaşımına “Kaymakam bile sosyal medyadan şikayet yazıyor, arkadaş mülki amirsin gerekli işlemleri yap memlekette hırsız da arsız da bırakma senin yapamadığını bu millet nasıl yapsın?” şeklinde yorum yapan bir kişiye “Hangi devirde yaşıyorsunuz? Çalanlar da sanki salak mı? Herkes daha çalmadan kılıfına uyduruyor? Ben memur halimle bu kadar yapabiliyorum, bir zahmet biraz da siz bir şeyler yapın. Anca ellerinizi bağlayıp, başkalarından kahramanlık bekliyorsunuz. Yazık…” cevabını verdi.

'Kimdir Seydişehir'deki hırsızlar?'

Sözcü'ye konuşan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kaymakam bey, insanların aklına yolsuzluk şüphesini düşüren iddialarını yargıya taşımak yerine sosyal medya üzerinden paylaşmayı tercih ediyor. Bu paylaşımdan sonra eğer Türkiye’de gerçekten bir hukuk anlayış varsa konuyla ilgili Seydişehir Başsavcılığı harekete geçerek Kaymakam Deniz Pişkin’in ifadesine başvurması gerekmektedir.

Başsavcılığının adım atması kadar önemli bir diğer husussa Deniz beyin konuyla ilgili açıklama yapmasıdır. Zira Deniz bey bulunduğu makam gereği kamu vicdanını ve yurttaşların hakkını da savunmakla yükümlüdür.

Seydişehir’in hırsız takımı kimdir? Bu hırsız takımının arkasında hangi bağlantılar ve güçler varlar? Bu soruların yanıtlarını başta Seydişehirliler ve Konyalılar olmak üzere tüm Türkiye’nin bilmesi gerekmektedir.”

Paylaşımını kaldırıp 'Siyaset yapmıyorum' dedi

Pişkin, yaptığı kullandığı ifadelerin gündem olmasından sonra bir paylaşım daha yaparak önceki paylaşımını kaldırdı. Pişkin'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Bugün yaptığım paylaşımın bazı siyasi çevreler ile basın yayın organları tarafından istismar edilmesi ve siyasi polemik malzemesi yapılmasından duyduğum rahatsızlık nedeniyle, paylaşımımı kendi özgür irademle kaldırmaya karar verdim. Ben siyaset yapmıyorum, hiçbir siyasi gayenin de beni kullanmasına izin vermem."