Vali sel için 'yüz yılın afeti' dedi, gelinen noktayı 'harikulade' diye niteledi

Şanlıurfa'daki selde yaşamını yitirenlerin sayısı, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından 16'ya yükselirken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan tepki çeken bir açıklama geldi. Ayhan "yüz yılın afeti ama üstesinden geldik" ifadesini kullanırken sel sonrası kentteki durumuysa "olağanüstü, harikulade" diye niteledi.

Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği Veysel Karani Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Ayhan selin bir gün öncesinde "teyakkuzda olduklarını" belirterek şunları söyledi:

“Şu an geldiğimiz nokta olağanüstü, harikulade. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle 11 noktaya çok daha yoğunlaştık. İlk önce Süleymaniye bölgesi çok ciddi sıkıntıdaydı. Abide Kavşağı sıkıntıdaydı. Abide Kavşağı’nda çalışmalar bitti, sadece su tahliyesi kaldı. Yine selin etkili olduğu alışveriş merkezinde su tahliyesi yapılıyor. Veysel Karani Mahallemizde 5 vatandaşımızı kaybettik. En ağır kayıplarımızın olduğu bölge burası. Bugün daha da iyi olacağız ve pazar günü toparlanacağımızı söyleyebilirim.”

'Vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz'

Vali Ayhan, “Önümüzde içme suyuyla ilgili bir sıkıntı var. Atatürk Barajı havzamız bizim içme suyu ve kullanma suyu havzamız. Şu an oranın değerleri çamurdan, balçıktan dolayı sıkıntı olmaya başladı. Su değerleri sağlık açısından olumsuz, sıkıntılı. İlgili birimler gerekli çalışmaları yürütüyor, şu an değerler gayet iyi gidiyor. Ama tedbiren de belediyelerimiz ve AFAD koordinesinde içme suyu konusunda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz. Ama vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Çünkü bu bir afet ve Atatürk Baraj havzası olağanüstü bir su aldı. Ama bu çamurlu su olunca arıtmalar buna yetişemedi" diye konuştu.

'Yüzyılın afeti ama üstesinden geldik'

DHA'nın haberine göre sel felaketinin ardından kentte 2 bini asker olmak üzere 10 bine yakın personelle çalışma yürütüldüğünü anlatan Vali Ayhan, şöyle devam etti:

“Şu an 10 bine yakın personel çevre illerden binlerce araç takviyesi geldi. Sadece 2 bin asker burada çalışıyor. Bu afet büyük bir afet. Şanlıurfa tarihinin belki yüzyıl tarihinin en büyük afetidir ama üstesinden geldik. Şu an 15 kaybımız var, 1 aranan TIR sürücüsü var. Şanlıurfa Müzesi’nde yoğun çalışmalarımız sürüyor. Hasar ve zarar tespitlerimiz devam ediyor. Zararı bulunan vatandaşlarımıza 10’ar bin lira ödemelere başladık. Devletimiz güçlüdür, vatandaşlarımızın zararları karşılanacak. Kentimizin kadim tarihi olan Balıklıgöl’de tarihi eserlerimizin zarar görmesi bizleri ayrı hüzünlendirdi”