Selde can kaybı 18'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, "Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 kişi selde hayatını kaybetti" dedi.

Süleyman Soylu, "Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil. Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız. Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacak" diye konuştu.

Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.