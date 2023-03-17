'Sel 15 canımızı aldı ama toprak suya kavuştu' diyen Kirişci'ye istifa çağrısı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybının 17'ye çıktığı sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye istifa çağrısında bulundu.

Bakan Kirişci'nin “Sel bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu” şeklindeki sözleri için “vahimin de ötesindedir” diyen Barut şunları söyledi:

“Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, ‘sel bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan da toprak suya kavuştu’ diye konuştu. Yurttaşımızı deprem felaketinde çadırsız, konteynersiz, sahipsiz bırakan AKP iktidarı ve onların bürokratları, görevlerini yapsaydı, sorumluluklarını yerine getirseydi, biz bunca ve bu kadar acıyı derinden hissetmeyecektik belki de. Bunca canımızı yitirdiğimiz depremde kimse sorumluluk alıp bir tek istifa dahi etmedi. Depremden sonra yurttaşlarımızı Malatya'da, Adıyaman'da ve Şanlıurfa'da bir de sel vurdu. Depremde olduğu gibi dere yataklarını imara açanlar, düzensiz yapılaşmaya izin verenler, bilimi değil rantı esas alanlar, talan peşinde koşanlar sel felaketiyle ilgili de acıların sorumlusudur. Bunların vicdanı kurumuş sanki. Bakan Kirişçi'nin ekranda dile getirdiği sözler vahimin de ötesindedir. Toplumun, hepimizin vicdanlarını yaralayan bu vahim sözleri hiç ama hiç unutmayacağız. Amasız fakatsız, bu vicdanları sızlatan sözlerin sahibi, sorumluluklarını inkar eden Vahit Kirişçi'yi istifaya çağırıyoruz."