Adıyaman ve Şanlıurfa'da selde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

Adıyaman ve Şanlıurfa'da 15 Mart'ta yaşanan sel felaketinin ardından 17 kişinin cansız bedenine ulaşılırken halen kayıp olan yurttaşları arama çalışması sürüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde dün temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu belirtilen bir cansız bedene ulaşılmasının ardından selde toplam can kaybı 17'ye yükselmişti.

Köprülü kavşakta su tahliye çalışması halen sürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3 ay önce açılışını yaptığı, selde su basan ve can kayıplarının yaşandığı Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları halen devam ediyor.

AA'nın haberine göre sağanağın ardından taşan Karakoyun deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde yaşanan su taşkını nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor. Kara yolundaki su birikintisinin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR sürücüsü için arama kurtarma çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'e (20) ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın etkili olduğu Bozova ve Hilvan ilçelerini bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde sel sularına kapılarak gözden kaybolan TIR ve sürücüyle ilgili dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde çalışma yapılıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı yaklaşık 100 kişinin katıldığı çalışmada dalgıç ve bot ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri ise dere yatağını tarıyor, bölgede dron ile havadan görüntüleme yapılıyor.

Aramalar sonucu ilk gün Emin Ergün'e ait çantaya ulaşan ekipler, daha sonra herhangi bir bulguya rastlamadı.

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı tır devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

Adıyaman'da hamile anne ve 1,5 yaşındaki kızına ulaşılamadı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, Salı gecesi başlayan şiddetli yağmurla birlikte Ömerovası Deresi taştı. Reşadiye Mahallesinde Tekdal ve Sarıkaya ailesinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.

Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal’a ise ulaşılamadı. Ekipler, kayıp anne ve kızının bulunması için çarşamba günü sabah saatlerinde başlattığı arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

DHA'nın haberine göre arama çalışmaları bu sabah gün doğumu ile birlikte yeniden başlatıldı. Selin etkili olduğu 25 kilometrelik alanda 160 kişiden oluşan ekip, iş makinelerinin yardımıyla anne ve kızın bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Dere yatağı kenarı ve sel sularının çekilmesiyle oluşan balçık alanlarda eğitimli köpekler ile arama çalışmaları yapılırken, dalgıç polisler ise dere boyunda su içerisinde anne ve kızını bulmaya çalışıyor.

Drone ile havadan da kontrollerin yapıldığı ilçede, kayıp anne ve kızın yakınları ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.